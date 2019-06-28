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РИА Новости

В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

06:56
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В четверг народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП и минометы калибром 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка и Лозовое.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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