В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
В четверг народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах со стороны вооруженных сил Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП и минометы калибром 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиновка и Лозовое.