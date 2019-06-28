Делегация из КНДР отправилась в Москву на форум "Развитие парламентаризма"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Делегация Верховного народного собрания КНДР отправилась в Москву для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма", сообщает российское посольство в Пхеньяне.
"Двадцать восьмого июня делегация Верховного народного собрания КНДР во главе с заместителем председателя Пак Кым Хи отправилась в Москву для участия во II международном форуме "Развитие парламентаризма", который будет проходить с 1 по 2 июля", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В пхеньянском аэропорту делегацию провожал временный поверенный в делах России в КНДР Александр Востриков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что второй форум "Развитие парламентаризма" пройдет в Москве 1 и 2 июля при участии парламентариев и экспертов из 110 стран, основными темами станут международная безопасность, цифровая экономика и защита экологии. Спикер ГД напомнил, что участниками первого форума в 2018 году были более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира, а всего на форум приехали 58 официальных парламентских делегаций.