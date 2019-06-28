Путин заявил о недопустимости попыток разрушить ВТО

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Любые попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
14 июня, 01:58Британский министр предрек кризис ВТО
По его словам, следовало бы условиться в рамках ВТО о принципах сотрудничества в таких новых отраслях как: электронная коммерция, финансовые интернет-операции, зафиксировать понятные нормы взаимодействия в области инвестиций, услуг и развития инфраструктуры.