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РИА Новости

Путин заявил о недопустимости попыток разрушить ВТО

05:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Любые попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО или понизить ее роль", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
14 июня, 01:58
Британский министр предрек кризис ВТО
По его словам, следовало бы условиться в рамках ВТО о принципах сотрудничества в таких новых отраслях как: электронная коммерция, финансовые интернет-операции, зафиксировать понятные нормы взаимодействия в области инвестиций, услуг и развития инфраструктуры.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСВсемирная торговая организацияБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияЭкономика
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