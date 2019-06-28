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РИА Новости

В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов

03:31
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и СПЧ провести анализ и подготовить предложения об улучшении условий содержания в следственных изоляторах.
"(Предлагается наделить - ред.) правом начальника СИЗО не принимать в следственный изолятор лиц, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, если при этом на одного заключенного станет приходиться менее четырех квадратных метров. Запрет избрания меры пресечения в отношении лиц небольшой или средней степени тяжести, кроме привлеченных при особо опасном рецидиве, даже если санитарная норма не нарушена", - сказал Бабушкин.
По его словам, несмотря на то, что количество общих мест в СИЗО больше, чем количество заключенных, в 12 регионах России наблюдается переполнение – это Москва, Московская область, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Крым и другие регионы, при этом лимит переполнения составляет до 40%, "что, естественно, очень много".
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"(Необходимо - ред.) более тщательное отношение к избранию меры пресечения женщинам, имеющих детей до трех лет, потому что она нуждается в особой защите государства, кроме совершения особо тяжких преступлений", - рассказал член СПЧ и о других предложениях ведомства.
Помимо этого, Бабушкин сказал, что также предлагается ввести новую меру уголовно-правового реагирования и наказания в отношении иностранных граждан, совершивших не тяжкое преступление, в виде выдворения за пределы России с их согласия, с согласия потерпевшего, при отсутствии семьи иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории РФ.
"Затем, возможность перевода при переполнении СИЗО в ИВС на определенный срок для разгрузки СИЗО даже в том случае, если СИЗО и ИВС находятся в одном населенном пункте. Затем это возможность перевода людей в другие следственные изоляторы соседнего субъекта РФ, но с согласия самого человека", - добавил он.
Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что в следственных изоляторах очень много людей, которые обвиняются именно в совершении преступления небольшой или средней тяжести, и, как правило, суды назначают им наказания, не связанные с лишением свободы, поэтому становится непонятно, что столько времени, год-полтора, могут делать в СИЗО такие обвиняемые.
"Мы вместе с ФСИНом предлагаем большой комплекс мер. Мы надеемся, что наши предложения будут одобрены главой государства, и мы тогда приступим к их детальной проработке и реализации. Могу сказать, что я очень доволен проделанной работой", - заключил он.
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Андрей БабушкинФедеральная служба исполнения наказаний РФСовет по правам человека при Президенте РФРоссия
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