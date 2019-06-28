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РИА Новости
Культура

На Кубе легализовали независимое кинопроизводство

02:45
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© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкГавана. Архивное фото
Гавана. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Правительство Кубы опубликовало в четверг несколько постановлений, которые впервые в новейшей истории страны придают легальный статус кубинскому независимому кино и создают специальный фонд госфинансирования таких киноработ.
Как отмечается в опубликованных изданием Gaceta Oficial документах, новые нормы в сфере кинематографии вступят в силу через 60 рабочих дней после публикации (в сентябре) и направлены на легализацию работы профессионалов отрасли, которые трудятся вне государственного Кубинского института искусства и кинематографической промышленности.
Отныне эти кинематографисты получают статус "экономических субъектов", которые будут обладать правом подписания контрактов с кубинскими или иностранными компаниями, а также открывать текущие счета в банках.
Также появится регистр создателей независимой аудиовизуальной продукции, что даст этим людям возможность легализовать свой статус перед лицом кубинского государства.
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