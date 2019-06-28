На Кубе легализовали независимое кинопроизводство

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Правительство Кубы опубликовало в четверг несколько постановлений, которые впервые в новейшей истории страны придают легальный статус кубинскому независимому кино и создают специальный фонд госфинансирования таких киноработ.

Как отмечается в опубликованных изданием Gaceta Oficial документах, новые нормы в сфере кинематографии вступят в силу через 60 рабочих дней после публикации (в сентябре) и направлены на легализацию работы профессионалов отрасли, которые трудятся вне государственного Кубинского института искусства и кинематографической промышленности.

Отныне эти кинематографисты получают статус "экономических субъектов", которые будут обладать правом подписания контрактов с кубинскими или иностранными компаниями, а также открывать текущие счета в банках.