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РИА Новости

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Прямая трансляция

08:05
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Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
Ранее российский лидер выразил надежду, что все участники форума подтвердят стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов, а также к выработке общих правил дискуссии. При этом Путин отметил, что мероприятие едва ли повлечет за собой прорывные или судьбоносные решения.
В свою очередь, Трамп также подчеркивал, что ожидает "хорошего разговора" с российским коллегой. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.
Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал, что Москва и Вашингтон не согласовывали повестку встречи. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. В частности, накануне беседы с Трампом Путин выражал готовность обсудить с американским коллегой договор СНВ-3.
Форум проходит 28-29 июня. Кроме традиционных членов G20 мероприятие посетят представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинОсака (город)В мире
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