Встреча Путина и Трампа в Осаке. Прямая трансляция

Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Ранее российский лидер выразил надежду, что все участники форума подтвердят стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов, а также к выработке общих правил дискуссии. При этом Путин отметил, что мероприятие едва ли повлечет за собой прорывные или судьбоносные решения.

В свою очередь, Трамп также подчеркивал, что ожидает "хорошего разговора" с российским коллегой. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры могут обсудить вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, в том числе Сирию, Афганистан, Украину и Венесуэлу, а также иранскую проблему.

Глава МИД Сергей Лавров ранее рассказал, что Москва и Вашингтон не согласовывали повестку встречи. По его словам, президенты сами определят приоритетные для них темы. В частности, накануне беседы с Трампом Путин выражал готовность обсудить с американским коллегой договор СНВ-3.