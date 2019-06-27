Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T22:56Z
https://ria.ru/20190627/1555993506.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/03/1555340330_0:0:2791:1570_1036x0_80_0_0_da75a9705bd1baa586dbbd7c8bb9169a.jpg
РИА Новости

Ситуация в мире стала более взрывоопасной, заявил Путин

Вчера, 22:56
483
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ситуация в мире, в том числе в Персидском заливе не стала лучше, она стала более драматичной и взрывоопасной, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью FT.
"Вы сказали про торговые войны, Вы сказали про ситуацию в Персидском заливе. Ситуация не стала лучше, я скажу так очень аккуратно, оставаясь в известной мере оптимистом. А если сказать прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как изменился мир за 20 лет.
901215
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, зачем России нужны золотовалютные резервы
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин связал "феномен Трампа" с отрывом руководящих элит от народа
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал ситуацию в Сирии
Владимир Путин
ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин
Лента
новостей
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Путин рассказал об отношении американцев к Трампу
Президент США Дональд Трамп
Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние российской экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин предупредил о возможном прекращении СНВ-3
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин оценил миграционную политику Меркель
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России
Здание Центрального банка РФ
Путин оценил действия ЦБ по оздоровлению финансовой системы
Президент РФ Владимир Путин
Путин поиронизировал над процедурой выбора британского премьера
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем
Президент РФ Владимир Путин
Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об "умной политике" российских нефтяных компаний
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
Лента новостейМолния