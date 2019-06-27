Ситуация в мире стала более взрывоопасной, заявил Путин

"Вы сказали про торговые войны, Вы сказали про ситуацию в Персидском заливе. Ситуация не стала лучше, я скажу так очень аккуратно, оставаясь в известной мере оптимистом. А если сказать прямо, она, конечно, стала более драматичной и взрывоопасной", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как изменился мир за 20 лет.