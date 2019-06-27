Путин прокомментировал ситуацию в Сирии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. РФ отдает себе отчет в происходящем в Сирии, там есть внутренние причины конфликта, они должны быть разрешены, заявил президент России Владимир Путин.

"Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых Вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали", - сказал Путин в интервью Financial Times

Путин напомнил, что недавно с прежней американской администрацией был разговор на эту тему.

"И задавали вопрос: ну хорошо, предположим, Асад (президент Сирии Башар Асад - ред.) уйдёт сегодня, что завтра? – Ваш коллега правильно сделал, что засмеялся, потому что ответ смешной, Вы даже не представляете какой. Ответ был такой: мы не знаем. Но если вы не знаете, что будет завтра, зачем сплеча рубить сегодня? Вот это кажется примитивным, но именно так обстоит дело", - рассказал Путин.