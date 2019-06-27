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РИА Новости
Война в Сирии

Путин прокомментировал ситуацию в Сирии

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. РФ отдает себе отчет в происходящем в Сирии, там есть внутренние причины конфликта, они должны быть разрешены, заявил президент России Владимир Путин.
"Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу. Но при этом я бы очень хотел, чтобы все наши действия извне были продуманными и так же, как в случае с рисками, о которых Вы меня спросили, они были бы прогнозируемыми и понятными, чтобы мы хотя бы следующий шаг просчитали", - сказал Путин в интервью Financial Times.
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Путин напомнил, что недавно с прежней американской администрацией был разговор на эту тему.
"И задавали вопрос: ну хорошо, предположим, Асад (президент Сирии Башар Асад - ред.) уйдёт сегодня, что завтра? – Ваш коллега правильно сделал, что засмеялся, потому что ответ смешной, Вы даже не представляете какой. Ответ был такой: мы не знаем. Но если вы не знаете, что будет завтра, зачем сплеча рубить сегодня? Вот это кажется примитивным, но именно так обстоит дело", - рассказал Путин.
"Поэтому мы предпочитаем как следует продумать, посмотреть и никуда не спешить. Конечно, мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что происходит внутри Сирии. Там есть внутренние причины этого конфликта, и они должны быть разрешены. Но движение должно быть с обеих сторон, я имею в виду конфликтующие стороны", - заявил он.
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