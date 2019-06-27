Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай не выстраивают политику против кого бы то ни было, а реализуют планы по развитию сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Россия и Китай не выстраивают политику против кого бы то ни было, а реализуют планы по развитию сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times

"Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идем последовательно по реализации этих планов", - заявил Путин.

Он напомнил, что Россия и Китай подписали договор о дружбе в 2001 году, то есть "задолго до сегодняшних, мягко скажем, споров в сфере экономики между Соединенными Штатами и Китаем".