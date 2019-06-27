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РИА Новости

Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия и Китай не выстраивают политику против кого бы то ни было, а реализуют планы по развитию сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times.
"Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идем последовательно по реализации этих планов", - заявил Путин.
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Он напомнил, что Россия и Китай подписали договор о дружбе в 2001 году, то есть "задолго до сегодняшних, мягко скажем, споров в сфере экономики между Соединенными Штатами и Китаем".
"Посмотрите, что там написано. Мы ничего не сделали того, что выскакивает за рамки этих договоренностей. Так что здесь нет ничего необычного, и не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст. Конечно, мы смотрим на то, что происходит в мире сегодня, у нас совпадающая позиция по целому ряду вопросов сегодняшней мировой повестки дня, в том числе и по вопросам отношения к соблюдению общепринятых правил - в торговле, международных финансах, в расчетах", - отметил глава российского государства.
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