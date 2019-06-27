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РИА Новости

Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США

Вчера, 22:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об отличии президента США Дональда Трампа от предшественников, отметил, что у каждого лидера есть свои преимущества, а о недостатках должны судить избиратели.
"Каждый из нас отличается друг от друга. Нет одинаковых людей, как нет одинаковых отпечатков пальцев. У каждого есть свои преимущества, о недостатках пускай судят их избиратели, но в целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов. С кем-то я общался больше, с кем-то меньше", - заявил он в интервью газете Financial Times.
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Он добавил, что самый первый его опыт общения с американскими президентами был с Биллом Клинтоном. "В принципе, для меня это было положительно. И у нас на короткий период, поскольку он уже заканчивал свою работу, сложились достаточно ровные и деловые отношения. Я был совсем молодым президентом, только что приступившим к работе. До сих пор вспоминаю, как он очень по-партнерски выстраивал со мной отношения. Я ему за это очень благодарен до сих пор", - заявил Путин.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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