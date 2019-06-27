Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США

Он добавил, что самый первый его опыт общения с американскими президентами был с Биллом Клинтоном. "В принципе, для меня это было положительно. И у нас на короткий период, поскольку он уже заканчивал свою работу, сложились достаточно ровные и деловые отношения. Я был совсем молодым президентом, только что приступившим к работе. До сих пор вспоминаю, как он очень по-партнерски выстраивал со мной отношения. Я ему за это очень благодарен до сих пор", - заявил Путин.