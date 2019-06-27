Путин рассказал о достижениях России в Сирии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии Россия добилась даже большего, чем он ожидал.
В интервью Financial Times Путина спросили, какова отдача от того риска, который Россия взяла на себя в Сирии.
"Я считаю, что хорошая, позитивная. Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, – речь идёт о нескольких тысячах человек, – в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно. Это первое", - ответил Путин.
"Второе: мы всё-таки добились стабилизации ситуации в регионе, который близок от нас географически. Это тоже чрезвычайно важно", - добавил он.
По его словам, это напрямую повлияло на обеспечение безопасности самой России внутри страны.
Кроме того, Россия установила достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона, и ее позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее, сказал Путин. "У нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнёрские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами региона, включая не только Иран и Турцию, но и другие страны", - сказал Путин.
"Прежде всего это касается Сирии: мы всё-таки сохранили сирийскую государственность, не допустили там хаоса, как например в Ливии. Если бы произошло обратное, худшее, то и для России это имело бы негативные последствия. Я уже не говорю, скажу прямо об этом, чего скрывать, о мобилизации наших Вооружённых сил. Наши Вооружённые силы получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях в мирной обстановке", - заключил российский президент.