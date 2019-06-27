Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил Путин

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, но готова к любому развитию событий в этой стране, если это будет происходить по закону, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times.

"Мы не имеем отношения к тому, что происходит в Венесуэле, понимаете?... У нас есть определенные договоренности там, самолеты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие. Все. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнеры, или мы руководим действиями президента (Николаса) Мадуро? Он – президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо – это другое дело, мы даже не даем оценок", - сказал Путин.

"Мы готовы на любое развитие в любой стране, в том числе и в Венесуэле, если это происходит по внутренним правилам, в соответствии с законами этой страны, конституцией и в соответствии с волей народа той или другой страны", - добавил российский президент.

Он напомнил, что Россия еще при президенте Уго Чавесе продавала Венесуэле оружие и делала это без ограничений и проблем, абсолютно легально, точно так же, как и другие иностранные государства.

"У нас есть контракты, в контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники, что мы должны обучить там специалистов, мы должны поддерживать в нормальном боеспособном состоянии технику и так далее. Мы ее обслуживаем, эту технику. Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал - там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причем совсем недавно, по-моему, неделю назад группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое-то время могут еще появиться", - добавил Путин.

Вместе с тем он отметил, что с экономической точки зрения действия властей Венесуэлы могли бы быть другими.

"Думаю, что с точки зрения экономики там многое можно было бы сделать по-другому. Но мы не лезем туда, это не наше дело. Мы вложили туда несколько миллиардов, наши компании вложили туда несколько миллиардов, в основном в нефтяной сектор. Ну и что? Другие страны тоже вкладывают", - сказал российский президент, подчеркнув, что тезис о том, что в Венесуэле все держится на российских штыках неверный, и венесуэльцы должны решить все свои политические проблемы самостоятельно.

По его словам, внешнее вмешательство во внутренние дела страны ведет к развалу государственности, как это произошло в Ливии и Ираке. В связи с этим он напомнил, что Россия в прошлые годы сотрудничала именно с Венесуэлой как с государством, а не с Уго Чавесом как частным лицом.

"Мы, кстати, работали с президентом Чавесом, потому что он был президент, но мы не с Чавесом как физическим лицом работали, а мы с Венесуэлой работали, поэтому и вкладывали определённые деньги в нефтяную сферу. Кстати говоря, ведь когда вкладывали деньги в нефтяную сферу, планировали поставлять нефть куда? Там же, вы знаете, особенная нефть, и в основном идет на американские заводы. Чего здесь такого плохого? Планировали сделать так, чтобы нефтегазовая сфера в Венесуэле работала ритмично, прогнозируемо, уверенно, чтобы обеспечить поставки на те же американские заводы," – сказал президент.

По его мнению, ситуация в этой стране обострилась по причине экономических и политических проблем и должна быть урегулирована только демократическим путем.