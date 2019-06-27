Более 30 семей переселят из аварийных домов в Ногинске до начала декабря

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В подмосковном Ногинске из аварийных домов на улице 3-го Интернационала до конца декабря переселят свыше 30 семей. Об этом сообщил телеканал В подмосковном Ногинске из аварийных домов на улице 3-го Интернационала до конца декабря переселят свыше 30 семей. Об этом сообщил телеканал "360"

Жители аварийных домов признались, что коммуникации в зданиях изношены, проводка обветшала, условия непригодны для жилья.

"Мы сначала были в федеральной программе, потом нас перевели, и недобросовестный застройщик все время переносил сроки, полтора года назад он просто выставил квартиры для переселения на продажу", ‒ рассказала одна из жительниц.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова подтвердила аварийное состояние пяти домов по улице 3-го Интернационала. По ее словам, график переселения разработан вместе с застройщиком. 31 семья до 1 декабря текущего года будет переселена в тот дом, который достроен, и в те квартиры, которые сейчас подбираются во вторичном жилье.

В свою очередь замглавы Богородского округа заверил, что на данный момент дорожная карта детально разработана.