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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 30 семей переселят из аварийных домов в Ногинске до начала декабря

Вчера, 21:59
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© РИА Новости / Антон ДенисовКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В подмосковном Ногинске из аварийных домов на улице 3-го Интернационала до конца декабря переселят свыше 30 семей. Об этом сообщил телеканал "360".
Жители аварийных домов признались, что коммуникации в зданиях изношены, проводка обветшала, условия непригодны для жилья.
"Мы сначала были в федеральной программе, потом нас перевели, и недобросовестный застройщик все время переносил сроки, полтора года назад он просто выставил квартиры для переселения на продажу", ‒ рассказала одна из жительниц.
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Министр жилищной политики региона Инна Федотова подтвердила аварийное состояние пяти домов по улице 3-го Интернационала. По ее словам, график переселения разработан вместе с застройщиком. 31 семья до 1 декабря текущего года будет переселена в тот дом, который достроен, и в те квартиры, которые сейчас подбираются во вторичном жилье.
В свою очередь замглавы Богородского округа заверил, что на данный момент дорожная карта детально разработана.
"До 15 июля проведите встречу с жителями и решите проблему, разберитесь, как будут расселять жителей. Задача ‒ первым переехать до 1 декабря", ‒ обозначил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьНогинск
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