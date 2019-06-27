Развязку в Красногорске достроят в сентябре

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дорожной развязки в Красногорске. Работы должны закончиться в сентябре. Об этом сообщил телеканал Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дорожной развязки в Красногорске. Работы должны закончиться в сентябре. Об этом сообщил телеканал "360"

Жительница Красногорска пояснила, что рядом с ее домом ведется стройка в ночное время. Губернатор Московской области объяснил происходящее и заверил жителей, что ночью работы проводить больше не будут.

"У нас Красногорск был в постоянном коллапсе: и Ильинка, и Волоколамка, и другие улицы просто стояли. Мы большие инвестиции сделали в эту развязку ‒ всего около 12 миллиардов рублей. И буквально в начале этой недели открыли дополнительные съезды. Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем", ‒ рассказал губернатор.

На вопрос местной жительницы ответил и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. На сегодняшний день в Красногорске уже готовы два съезда, осталось закончить эстакаду возле МКАД.

"Не могу не присоединиться к губернатору и не извиниться перед жителями за такую ударную стройку. Мы уже выводим работы из жилой застройки. По новым съездам уже поехали автомобили, общественный транспорт пошел через Павшинскую пойму. Мы постараемся в сентябре сделать последний этап, постараемся не беспокоить жителей в ночное время", ‒ заверил он.

Губернатор Подмосковья поручил главе муниципалитета Эльмире Хаймурзиной проконтролировать строительство.