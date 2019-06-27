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РИА Новости
Новости Подмосковья

Развязку в Красногорске достроят в сентябре

Вчера, 21:56
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© РИА Новости / Максим БлиновРазвязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе в районе города Красногорска Московской области
Развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе в районе города Красногорска Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дорожной развязки в Красногорске. Работы должны закончиться в сентябре. Об этом сообщил телеканал "360".
Жительница Красногорска пояснила, что рядом с ее домом ведется стройка в ночное время. Губернатор Московской области объяснил происходящее и заверил жителей, что ночью работы проводить больше не будут.
"У нас Красногорск был в постоянном коллапсе: и Ильинка, и Волоколамка, и другие улицы просто стояли. Мы большие инвестиции сделали в эту развязку ‒ всего около 12 миллиардов рублей. И буквально в начале этой недели открыли дополнительные съезды. Работы завершаются, в сентябре будет финальная точка поставлена, и мы больше вас беспокоить не будем", ‒ рассказал губернатор.
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На вопрос местной жительницы ответил и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. На сегодняшний день в Красногорске уже готовы два съезда, осталось закончить эстакаду возле МКАД.
"Не могу не присоединиться к губернатору и не извиниться перед жителями за такую ударную стройку. Мы уже выводим работы из жилой застройки. По новым съездам уже поехали автомобили, общественный транспорт пошел через Павшинскую пойму. Мы постараемся в сентябре сделать последний этап, постараемся не беспокоить жителей в ночное время", ‒ заверил он.
Губернатор Подмосковья поручил главе муниципалитета Эльмире Хаймурзиной проконтролировать строительство.
"Ночные работы у нас больше вестись не будут. Я надеюсь, что новая развязка позволит жителям сэкономить время", ‒ сказал Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область
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