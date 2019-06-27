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РИА Новости

Путин рассказал о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче

Вчера, 21:55
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче может быть озвучена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя, мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня 11,3 миллиона баррелей в сутки. И правда Штаты нас сейчас немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом по добыче сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке", - заявили Путин в интервью FT в преддверии саммита G20, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления действующего соглашения по добыче нефти или ограничений.
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Глава государства высказал мнение, что "в этом заинтересованы как страны-производители энергоресурсов, нефти в данном случае, так и потребители". "Потому что, на мой взгляд, сегодня то, чего точно не хватает, так это стабильности", - добавил он.
"А наши договоренности с Саудовской Аравией, с другими членами картеля, безусловно, этой стабильности способствуют. А будем мы продлевать или нет - в ближайшие несколько дней вы об этом узнаете", - сказал он.
Путин также сообщил, что обсудил данную тему с руководителями компаний и кабинетом министров.
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"Я вот только что, как прийти к вам, проводил встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний, руководством правительства России как раз по этому вопросу", - отметил президент.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.
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