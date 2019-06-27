Путин рассказал о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Информация о решении по продлению соглашения ОПЕК по добыче может быть озвучена в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя, мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня 11,3 миллиона баррелей в сутки. И правда Штаты нас сейчас немножко обогнали. Но мы считаем, что наши договоренности с Саудовской Аравией и ОПЕК в целом по добыче сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке", - заявили Путин в интервью FT в преддверии саммита G20, отвечая на вопрос, можно ли ожидать продления действующего соглашения по добыче нефти или ограничений.

Глава государства высказал мнение, что "в этом заинтересованы как страны-производители энергоресурсов, нефти в данном случае, так и потребители". "Потому что, на мой взгляд, сегодня то, чего точно не хватает, так это стабильности", - добавил он.

"А наши договоренности с Саудовской Аравией, с другими членами картеля, безусловно, этой стабильности способствуют. А будем мы продлевать или нет - в ближайшие несколько дней вы об этом узнаете", - сказал он.

Путин также сообщил, что обсудил данную тему с руководителями компаний и кабинетом министров.

"Я вот только что, как прийти к вам, проводил встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний, руководством правительства России как раз по этому вопросу", - отметил президент.