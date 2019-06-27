Путин рассказал о непредсказуемости современного мира

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну, конечно. Во времена холодной войны было плохо. Была холодная война, но были хоть какие-то правила, которых придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует. И в этом смысле мир стал более фрагментированным и менее предсказуемым, что самое главное и самое печальное", - заявил Путин в интервью FT накануне саммита G20.
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