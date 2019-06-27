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РИА Новости

Путин прокомментировал дело Скрипалей

Вчера, 21:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете FT, комментируя инцидент в Солсбери.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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Политолог: что произошло со Скрипалями, знают лишь британские спецслужбы Лондону, видимо, "есть что скрывать" по делу Скрипалей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что оснований для обвинений против России в связи с этим делом как не было, так и нет.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
"Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим?" - сказал Путин.
По его словам, претензии можно предъявлять друг другу бесконечно, а утверждения о причастности России к отравлению Скрипалей, во-первых, "еще нужно будет доказать".
Пластилиновая история. В Солсбери отмечают год со дня второго рождения
4 марта, 17:44
Пластилиновая история. В Солсбери отмечают год со дня второго рожденияТот пасмурный весенний день, когда в Солсбери, как нам сказали, были отравлены Скрипали, изменил не только этот городок. На Западе вылезло наружу все, что там раньше хотя бы пытались скрывать. Нет теперь белых пятен. Одни черные.
"А второе. Обыватель слушает и говорит: "Кто такие Скрипали?". А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас (России – ред.). У обывателя возникает вопрос: "А зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать?". Знаете, бесконечно. Что первое: курица или яйцо? Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом", - подчеркнул Путин.
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Дело об отравлении СкрипалейВладимир ПутинРоссияВ мире
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