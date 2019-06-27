Молодежь на форуме "Утро" представила идеи по развитию Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Участники молодежного форума "Утро" представили губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрию Артюхову свои идеи по развитию региона, сообщает в четверг правительство Ямала.

"Двадцать седьмого июня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с участниками второй смены молодежного форума "Утро" в Тюмени. Молодые люди пообщались с главой региона и презентовали ему свои социальные проекты", - говорится в сообщении.

Так, Лилия Попова из города Муравленко предложила провести серию соседских праздников "Экодвор", на которых людям будут рассказывать о культуре раздельного сбора отходов. Дмитрий Ксенжук из города Тарко-Сале рассказал о своей идее провести открытые соревнования по рубке дров на скорость "Настоящий мужик Ямала".

Ксения Филилеева из города Ноябрьск представила арт-терапевтический проект "Вдохновение". Его суть в том, чтобы поддержать пациентов, которые проходят лечение в стационарах от тяжелых заболеваний при помощи серии мастер-классов в технике fluidart. Проект "Поколение Z" представила Светлана Ребрина из Салехарда. Она предлагает создать платформу для творческого развития по направлению веб-дизайн для молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, отмечает правительство.

Эти четыре проекта будут выдвинуты на получение грантовой поддержки. Всего по итогам второй смены форума ямальцы представят жюри 21 социальный проект. Во время первой смены участники от Ямала презентовали 19 инициатив, семь из которых рекомендованы к получению грантов на общую сумму более 1 миллиона рублей.

"Радует, что у нас много инициативных и талантливых молодых людей, которые любят свои города. У них много идей, как их развивать. Все проекты нужные и правильные. Важно отметить серьезность и остроту тем, которые поднимают ребята. Если молодежь беспокоят такие темы, значит, они реально думают о том, как принести пользу", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Губернатор рассказал молодым людям, какие возможности есть на Ямале у молодежи, как сейчас развивается округ, какие изменения произойдут в регионе в ближайшие годы. Речь шла, в том числе, о расселении ветхого и аварийного жилья, благоустройстве городов, развитии авиасообщения.