Экс-глава Ингушетии Евкуров перестанет вести страницы в соцсетях

МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что с пятницы больше не будет вести свои страницы в социальных сетях.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
"С завтрашнего дня я перестаю вести свои страницы в социальных сетях. Общение с вами на страницах в соцсетях для меня стало новым опытом коммуникации. И он удался. От вас я получал достоверную обратную связь, проверял и контролировал исполнение собственных поручений, решений правительства Ингушетии", - написал Евкуров в Instagram.
По его словам, он старался много и максимально открыто рассказывать о своей ежедневной работе, о достижениях республики.
"Спасибо вам, уважаемые подписчики, за общение, за ваши позитивные отклики и здоровую критику, которую я всегда старался учитывать в работе и при принятии решений! Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети. Я всегда буду душой, сердцем и делами с республикой! Мира и добра вам и вашим семьям! Процветания нашей родной Ингушетии и нашей великой стране", - добавил Евкуров.