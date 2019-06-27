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РИА Новости

Экс-глава Ингушетии Евкуров перестанет вести страницы в соцсетях

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МАГАС, 27 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что с пятницы больше не будет вести свои страницы в социальных сетях.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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"С завтрашнего дня я перестаю вести свои страницы в социальных сетях. Общение с вами на страницах в соцсетях для меня стало новым опытом коммуникации. И он удался. От вас я получал достоверную обратную связь, проверял и контролировал исполнение собственных поручений, решений правительства Ингушетии", - написал Евкуров в Instagram.
По его словам, он старался много и максимально открыто рассказывать о своей ежедневной работе, о достижениях республики.
"Спасибо вам, уважаемые подписчики, за общение, за ваши позитивные отклики и здоровую критику, которую я всегда старался учитывать в работе и при принятии решений! Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети. Я всегда буду душой, сердцем и делами с республикой! Мира и добра вам и вашим семьям! Процветания нашей родной Ингушетии и нашей великой стране", - добавил Евкуров.
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