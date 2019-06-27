Экс-глава Ингушетии Евкуров перестанет вести страницы в соцсетях

"Спасибо вам, уважаемые подписчики, за общение, за ваши позитивные отклики и здоровую критику, которую я всегда старался учитывать в работе и при принятии решений! Я с вами прощаюсь, но прощаюсь только в сети. Я всегда буду душой, сердцем и делами с республикой! Мира и добра вам и вашим семьям! Процветания нашей родной Ингушетии и нашей великой стране", - добавил Евкуров.