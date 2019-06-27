Дорогу в микрорайоне Балашихи отремонтируют по просьбе местных жителей

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министры областного правительства ответили на самые волнующие вопросы жителей. Один из них касался ремонта дорог в регионе. Об этом сообщил телеканал Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министры областного правительства ответили на самые волнующие вопросы жителей. Один из них касался ремонта дорог в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"

Жительница Балашихи Светлана Анатольевна выступила с просьбой отремонтировать дорогу на улице Комсомольская (микрорайон Салтыковка). В плане капремонта на 2019 год этот объект есть, однако работы до сих пор не начались.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, отвечая на вопрос, рассказал, что недавно встретился с жителями.

"Она (дорога ‒ прим. ред.) находится в частном секторе. Дорога сейчас грунтовая, у нас таких дорог на территории Балашихи было много, но последние три года мы активно переводили их в асфальтовое покрытие. Эту дорогу по обращениям жителей в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы", ‒ прокомментировал Юров.

Улица Комсомольская в микрорайоне Салтыковка ‒ дорога местного значения. Протяженность ее составляет 0,5 километра. Согласно плану, ее выровняют щебнем, а затем заасфальтируют.