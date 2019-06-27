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РИА Новости
Новости Подмосковья

Дорогу в микрорайоне Балашихи отремонтируют по просьбе местных жителей

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочий во время ремонта дорожного покрытия
Рабочий во время ремонта дорожного покрытия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министры областного правительства ответили на самые волнующие вопросы жителей. Один из них касался ремонта дорог в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
Жительница Балашихи Светлана Анатольевна выступила с просьбой отремонтировать дорогу на улице Комсомольская (микрорайон Салтыковка). В плане капремонта на 2019 год этот объект есть, однако работы до сих пор не начались.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, отвечая на вопрос, рассказал, что недавно встретился с жителями.
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"Она (дорога ‒ прим. ред.) находится в частном секторе. Дорога сейчас грунтовая, у нас таких дорог на территории Балашихи было много, но последние три года мы активно переводили их в асфальтовое покрытие. Эту дорогу по обращениям жителей в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы", ‒ прокомментировал Юров.
Улица Комсомольская в микрорайоне Салтыковка ‒ дорога местного значения. Протяженность ее составляет 0,5 километра. Согласно плану, ее выровняют щебнем, а затем заасфальтируют.
В этом году запланировано отремонтировать 466 дорог регионального значения. Сейчас выполнено 45,3% от общего объема работ. В планах ‒ построить 57 километров новых дорог, семь мостов и путепроводов, провести реконструкцию 16,6 километра дорог и одного моста.
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Новости ПодмосковьяБалашихаМосковская область
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