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РИА Новости
Война в Сирии

Россия призвала отказаться от санкций, ухудшающих обстановку в Сирии

Вчера, 20:48
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЗаместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН
© AP Photo / Bebeto Matthews
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия призывает раз и навсегда отказаться от односторонних санкций, усугубляющих ситуацию в Сирии, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.
"Призываем отказаться раз и навсегда от односторонних санкций, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Страдают граждане. По большей части именно из-за этих рестрикций Сирия испытывает серьезные проблемы в том числе в сфере здравоохранения и топливно-энергетического комплекса", - сказал Сафронков.
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По его словам, Россия продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку в вопросах реконструкции инфраструктуры, оказания гуманитарного содействия как на двусторонней основе, так и через международные механизмы, в том числе системы ООН.
В то же время Сафронков выразил обеспокоенность в связи с тем, что представители террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* "предпринимают попытки переформатироваться в умеренную оппозицию". "Но мы все прекрасно знаем, что "перекраситься" отнюдь не означает отказаться от террористической направленности. Содержание остается прежним", - добавил он.
*Запрещённая в России террористическая организация
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