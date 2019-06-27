Россия призвала отказаться от санкций, ухудшающих обстановку в Сирии

ООН, 27 июн – РИА Новости. Россия призывает раз и навсегда отказаться от односторонних санкций, усугубляющих ситуацию в Сирии, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при организации Владимир Сафронков.

"Призываем отказаться раз и навсегда от односторонних санкций, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Страдают граждане. По большей части именно из-за этих рестрикций Сирия испытывает серьезные проблемы в том числе в сфере здравоохранения и топливно-энергетического комплекса", - сказал Сафронков.

По его словам, Россия продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку в вопросах реконструкции инфраструктуры, оказания гуманитарного содействия как на двусторонней основе, так и через международные механизмы, в том числе системы ООН.

В то же время Сафронков выразил обеспокоенность в связи с тем, что представители террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* "предпринимают попытки переформатироваться в умеренную оппозицию". "Но мы все прекрасно знаем, что "перекраситься" отнюдь не означает отказаться от террористической направленности. Содержание остается прежним", - добавил он.