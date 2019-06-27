Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости . Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.
"Погорячились вчера, с кем не бывает", - пошутила журналистка в телеграме.
Вчера, 08:49Люди подневольные. В чем смысл ухода нескольких делегаций с сессии ПАСЕДелегации нескольких стран вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого шага.
Ранее представители Украины покинули заседание ассамблеи после принятия резолюции, подтверждающей восстановления полномочий российской делегации в полном объеме. По словам представителя Киева в ПАСЕ Владимира Арьева, вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.
Однако затем грузинские и литовские парламентарии "передумали" покидать сессию ПАСЕ. Как отметила член делегации Грузии София Кацарава заявила, что Тбилиси не планирует замораживать участие в Ассамблее. Литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.
Кроме того, эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.
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Статус России в ПАСЕ
Россия пять лет не имела права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. Ассамблея несколько раз поднимала вопрос о восстановлении российской делегации в правах, однако санкции в отношении Москвы только усиливались.
Российские делегаты отказались работать в таких условиях и с 2017 года частично приостановила выплату членских взносов.
На этой неделе Парламентская ассамблея приняла резолюцию, дающую Москве право принимать участи в июньской сессии, а также голосовать и выступать.