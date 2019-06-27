Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости . Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.

"Погорячились вчера, с кем не бывает", - пошутила журналистка в телеграме.

Ранее представители Украины покинули заседание ассамблеи после принятия резолюции, подтверждающей восстановления полномочий российской делегации в полном объеме. По словам представителя Киева в ПАСЕ Владимира Арьева, вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.

Однако затем грузинские и литовские парламентарии "передумали" покидать сессию ПАСЕ. Как отметила член делегации Грузии София Кацарава заявила, что Тбилиси не планирует замораживать участие в Ассамблее. Литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.

Кроме того, эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.

Статус России в ПАСЕ

Россия пять лет не имела права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. Ассамблея несколько раз поднимала вопрос о восстановлении российской делегации в правах, однако санкции в отношении Москвы только усиливались.

Российские делегаты отказались работать в таких условиях и с 2017 года частично приостановила выплату членских взносов.