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РИА Новости

Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной

Вчера, 20:45
30695
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости . Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ вслед за Украиной.
"Погорячились вчера, с кем не бывает", - пошутила журналистка в телеграме.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой отвечает на вопросы журналистов на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 26 июня 2019
Вчера, 08:49
Люди подневольные. В чем смысл ухода нескольких делегаций с сессии ПАСЕДелегации нескольких стран вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия этого шага.
Ранее представители Украины покинули заседание ассамблеи после принятия резолюции, подтверждающей восстановления полномочий российской делегации в полном объеме. По словам представителя Киева в ПАСЕ Владимира Арьева, вслед за Украиной сессию ПАСЕ покинули Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия.
Однако затем грузинские и литовские парламентарии "передумали" покидать сессию ПАСЕ. Как отметила член делегации Грузии София Кацарава заявила, что Тбилиси не планирует замораживать участие в Ассамблее. Литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также заявил о намерении его коллег остаться.
Кроме того, эстонский премьер Юри Ратас заявил, что правительство страны не поддерживает идею ухода из Парламентской ассамблеи.
Алексей Пушков
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Статус России в ПАСЕ

Россия пять лет не имела права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и возвращения Крыма. Ассамблея несколько раз поднимала вопрос о восстановлении российской делегации в правах, однако санкции в отношении Москвы только усиливались.
Российские делегаты отказались работать в таких условиях и с 2017 года частично приостановила выплату членских взносов.
На этой неделе Парламентская ассамблея приняла резолюцию, дающую Москве право принимать участи в июньской сессии, а также голосовать и выступать.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
9417232331
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Ольга СкабееваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот она меня выводит из себя.
27 июня, 21:10
РПРостовский Папа
23300149
Не соглашусь со Скабеевой по поводу "погорячились". Это естественное поведение крыловской Моськи: подскочила-гавкнула-отскочила, и далее по кругу... В конце концов именно за это её подкармливает заокеанский собаковод )
27 июня, 20:50
Дмитрий Широков
4870017
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