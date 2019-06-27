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РИА Новости

Передача инициативы командирам ВСУ приведет к эскалации, заявили в ДНР

Вчера, 20:08
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о целесообразности передачи командирам вооруженных сил Украины максимальной инициативы и полномочий в принятии решений ухудшит ситуацию в Донбассе, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Омбудсмен пояснила, что 26 июня, в ходе обсуждения порядка применения вооруженных сил Зеленский заявил о целесообразности передачи командирам всех уровней максимальной инициативы и полномочий в принятии решений.
"Если предложение Зеленского найдет нормативное подкрепление, очень скоро мы станем свидетелями обострения конфликта и значительного ухудшения социально-гуманитарной ситуации в Донбассе", - заявила Морозова.
Она считает, что "сделано это якобы с целью сохранения жизни и здоровья личного состава". Морозова отметила, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, главным приоритетом государства является минимизация рисков и угроз для мирного населения
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"В последнем отчете ООН докладчики акцентируют внимание правительства Украины на разработке нормативной базы по защите гражданских лиц и гражданских объектов при ведении боевых действий. Однако заявления президента Зеленского идут вразрез с рекомендациями авторитетной мониторинговой миссии", - отметила омбудсмен. Морозова подчеркнула, что такое решение может ухудшить ситуацию в сфере прав человека.
"В условиях эскалации насилия... реализация данного предложения будет способствовать дальнейшему ухудшению ситуации в сфере прав и свобод человека, а также закреплению практики грубых нарушений международного гуманитарного права, в том числе, в части применения запрещенных методов ведения военных действий", - добавила Морозова.
Омбудсмен призвала международные правозащитные организации и мировое сообщество предельно внимательно отнестись к данному предложению президента Украины и воспрепятствовать его реализации, чтобы не допустить развития насилия в регионе и обеспечить соблюдение прав и свобод жителей Донбасса.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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