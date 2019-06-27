Передача инициативы командирам ВСУ приведет к эскалации, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о целесообразности передачи командирам вооруженных сил Украины максимальной инициативы и полномочий в принятии решений ухудшит ситуацию в Донбассе, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен пояснила, что 26 июня, в ходе обсуждения порядка применения вооруженных сил Зеленский заявил о целесообразности передачи командирам всех уровней максимальной инициативы и полномочий в принятии решений.

"Если предложение Зеленского найдет нормативное подкрепление, очень скоро мы станем свидетелями обострения конфликта и значительного ухудшения социально-гуманитарной ситуации в Донбассе", - заявила Морозова.

Она считает, что "сделано это якобы с целью сохранения жизни и здоровья личного состава". Морозова отметила, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права, главным приоритетом государства является минимизация рисков и угроз для мирного населения

"В последнем отчете ООН докладчики акцентируют внимание правительства Украины на разработке нормативной базы по защите гражданских лиц и гражданских объектов при ведении боевых действий. Однако заявления президента Зеленского идут вразрез с рекомендациями авторитетной мониторинговой миссии", - отметила омбудсмен. Морозова подчеркнула, что такое решение может ухудшить ситуацию в сфере прав человека.

"В условиях эскалации насилия... реализация данного предложения будет способствовать дальнейшему ухудшению ситуации в сфере прав и свобод человека, а также закреплению практики грубых нарушений международного гуманитарного права, в том числе, в части применения запрещенных методов ведения военных действий", - добавила Морозова.