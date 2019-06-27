Премии лучшим ресторанам и спа в классе "люкс" вручат в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - Пресс-служба Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа. Торжественная церемония вручения премий WORLD LUXURY RESTAURANT AWARDS & WORLD LUXURY SPA AWARDS пройдет 6 июля в Санкт-Петербурге.

Организатор: Официальная гостиница Государственного Эрмитажа - роскошный пятизвездочный отель в тихом центре Санкт-Петербурга, неоднократный обладатель премий Лучший отель класса "люкс" в России (World Travel Awards) и Лучший отель мира в сегменте класса "люкс" по версии World Luxury Hotel Awards.

World Luxury Awards была учреждена в 2006 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Премия вручается по результатам голосования тысяч туристов и экспертов отрасли. World Luxury Awards – признанный мировой стандарт качества в индустрии туризма.

Ежегодно победители многочисленных номинаций премии становятся лидерами профессионального сообщества, ориентирами для коллег и гордостью своих регионов. Номинация World Luxury SPA Awards основана в 2010 году с целью отметить высочайшие достижения в индустрии СПА категории люкс и обеспечить международное признание лучшим из них.

Первая церемония награждения World Luxury Restaurant Awards состоялась в 2015 году, дав возможность оценить высочайшие стандарты и достижения в ресторанном бизнесе категории люкс.

Торжественная церемония вручения премий - мероприятие международного уровня высочайшего класса и одно из самых ярких мировых событий, в котором каждый год принимают участие знаменитые рестораторы и шеф-повара, легендарные рестораны, отели и курорты мира.

© Фото : предоставлено пресс-службой Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа Официальная гостиница Государственного Эрмитажа © Фото : предоставлено пресс-службой Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

Торжественная церемония награждения победителей в номинациях World Luxury Restaurant Awards & World Luxury SPA Awards впервые с момента учреждения премии пройдет в России 6 июля 2019 года. Местом ее проведения выбрана Официальная гостиница Государственного Эрмитажа, признанная в 2018 году лучшим отелем класса "люкс" в мире и ставшая победителем в номинации World Luxury Hotel.

Более 240 гостей со всех уголков планеты приедут в Петербург, чтобы стать свидетелями награждения лауреатов, убедиться в высочайшем уровне сферы гостеприимства Северной столицы и вернуться сюда вновь.

Официальная церемония в полной мере отвечает задачам по усилению продвижения Санкт-Петербурга на рынке международных туристских направлений, повышению узнаваемости бренда "Санкт-Петербург" среди участников конгрессной индустрии, а также подтверждению статуса Санкт-Петербурга как центра событийного туризма в качестве престижной площадки для проведения международных мероприятий мирового уровня и увеличению туристического потока в Санкт-Петербург, а значит, и повышению инвестиционного и экономического потенциала города.

Впервые принимая церемонию вручения премии мирового уровня, Петербург уверенно занимает свое место на карте центров событийного туризма.

По вопросам аккредитации обращаться в PR службу Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.

Тел.: +8 (800) 333-41-14 (Звонок по России бесплатный)

Возрастная категория: 18+