В НАТО рассказали о "совершенствовании" сил из-за ситуации вокруг ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Силы США и стран НАТО намерены в случае прекращения действия РСМД повышать эффективность систем предупреждения и скорость реагирования на потенциальные атаки, заявил в четверг верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод Уолтерс.

Генерала, принимавшего участие в форуме в Брюсселе, спросили, что НАТО собирается делать, чтобы потенциально защититься от российских ракет.

"Сегодня мы располагаем средствами во всех сферах, которые адекватным способом обеспечивают сдерживание и обороны в Европе", - сказал Уолтерс, отметив, что при этом есть задача повышать готовность сил и скорость реагирования.

"Мы должны во всех сферах, в воздухе, на море, на земле, в космосе и киберпространстве, найти способы обеспечить ответ быстрее, чем раньше, и быстрее чем потенциальный противник может это сегодня сделать. Мы должны демонстрировать, что мы готовы и способны как альянс сделать это. И именно этим мы занимаемся в настоящее время, над улучшением реагирования", - сказал он.

По его словам, "если речь идет о таких вещах как ракеты SSC-8, то мы должны продолжать улучшать нашу систему предупреждения, наши командные центры, чтобы они были настолько быстрыми, чтобы вне зависимости от скорости и дальности, если будет атака, мы увидели бы это первыми и смогли ответить".

"Самым разумным будет обеспечить силам такую готовность, которая будет сдерживать любого потенциального противника от эскалации", - отметил он.

Страны НАТО согласовали в среду пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, разведку, противоракетную оборону и обычные виды вооружений.

США рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений, а также систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет, заявил в четверг журналистам в Брюсселе исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.