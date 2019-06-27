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РИА Новости

Правоохранители разыскивают неизвестного, устроившего стрельбу в Бресте

Вчера, 19:47
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ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости. Правоохранительное органы мобилизованы для задержания неизвестного, который открыл стрельбу в Бресте, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Как сообщалось ранее, в четверг после 16.00 (17.00 мск) около мечети в Бресте на западе Франции произошла стрельба. В результате два человека получили ранения, в числе раненных - имам мечети, сообщает телеканал BFMTV. Стрелявший скрылся с места преступления.
"Наши службы мобилизованы для того, чтобы задержать открывшего стрельбу около мечети в (районе) Потанезен (в Бресте – ред.), в результате которой ранены два человека", - написал Кастанер на своей странице в Twitter.
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Кристоф КастанерФранцияБрестПроисшествия
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