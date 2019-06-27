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РИА Новости

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне митингов легитимными

Вчера, 19:43
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ТБИЛИСИ, 27 июн - РИА Новости. Действия правоохранителей при разгоне митингов в Тбилиси были легитимными, заявил в четверг глава МВД Грузии Георгий Гахария.
"Это было абсолютно легитимное использование силы. К сожалению, они были вынуждены использовать технику. Это был трагический случай", - заявил Гахария в ходе встречи с грузинскими телеведущими.
Глава МВД добавил, что берет на себя ответственность за все мероприятия, которые проводили правоохранители во время разгона митингующих, и их последствия. При этом заявления об отставке он не сделал.
Гахария добавил, что все резиновые пули были использованы в рамках закона, по соответствующему протоколу. "Я буду защищать каждого полицейского, над которым некоторые наши граждане проводят народный суд... Есть два компонента, правовой и политический, которые нельзя связывать друг с другом", - добавил он.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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