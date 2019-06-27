Глава Астраханской области дал старт конкурсу "Губернаторский резерв"

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В Астраханской области стартовал региональный кадровый конкурс "Губернаторский резерв". Он позволит найти профессиональных и эффективных управленцев для включения в команду губернатора, сообщает пресс-служба конкурса.

"Я обращаюсь ко всем молодым управленцам ‒ как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе, это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона", ‒ сказал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин во время пресс-брифинга, посвященного началу конкурса.

Он отметил, что смысл конкурса – создать управленческую команду молодых и талантливых людей, стремящихся проявить себя. При этом для самих участников "Губернаторского резерва" работа в проекте может стать уникальной возможностью повысить профессиональный уровень, получить новые знания и компетенции.

В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность во время проекта "Лидеры России". Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, участников конкурса "Губернаторский резерв" будут оценивать федеральные эксперты, ранее работавшие на конкурсе "Лидеры России".

"Наша главная задача ‒ обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по каким-то другим параметрам", ‒ подчеркнул Павел Безручко.

За неукоснительным соблюдением правил конкурсных процедур будет следить наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина.

В нашем совете представлены высокопрофессиональные люди из самых разных областей жизни региона ‒ от промышленности до образования и здравоохранения. Такой состав способен обеспечить прозрачность и объективность отбора участников", ‒ отметила председатель наблюдательного совета.

Принять участие в конкурсе "Губернаторский резерв" могут руководители в возрасте до 45 лет включительно с высшим образованием и управленческим опытом (не менее года для конкурсантов до 35 лет и не менее трех лет для участников в возрасте от 36 до 45 лет).