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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле начали расследование в связи с попыткой госпереворота

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 27 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование в отношении лиц, причастных к попытке заговора с целью свержения президента Николаса Мадуро, о которой ранее заявило венесуэльское правительство, говорится в заявлении прокуратуры.
"Сообщаем, что генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении гражданских лиц и военнослужащих в отставке, которые были причастны к попытке государственного переворота 23 и 24 июня; речь идет о диверсионной группе во главе с Хуаном Гуаидо", - заявил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
25 июня, 17:40
США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле
Как ранее заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
Глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, в среду отверг свою причастность к попытке заговора.
Столкновение протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Вчера, 17:13
Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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