В Венесуэле начали расследование в связи с попыткой госпереворота

Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

КАРАКАС, 27 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование в отношении лиц, причастных к попытке заговора с целью свержения президента Николаса Мадуро, о которой ранее заявило венесуэльское правительство, говорится в заявлении прокуратуры.

"Сообщаем, что генпрокуратура начала уголовное расследование в отношении гражданских лиц и военнослужащих в отставке, которые были причастны к попытке государственного переворота 23 и 24 июня; речь идет о диверсионной группе во главе с Хуаном Гуаидо", - заявил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Как ранее заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать переворот и убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты якобы хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.

Глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, в среду отверг свою причастность к попытке заговора.