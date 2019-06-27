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РИА Новости

Люди начали покидать дома из-за извержения вулкана в Папуа-Новой Гвинее

Вчера, 19:12
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около пяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с извержением вулкана Улавун на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Ранее сообщалось, что извержение вулкана Улавун произошло в среду утром. Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
Радиостанция отмечает, что согласно правительственным оценкам, по меньшей мере 5 тысяч человек покинули деревни, которые находятся рядом с вулканом.
Уточняется, что столб пепла достигал 17 километров в высоту. При этом произошло самое крупное извержение самого высокого вулкана архипелага Бисмарка за сто лет. Но близлежащая вулканическая обсерватория в городе Рабаул заявила, что сейсмичность вернулась к норме, а Улавун сегодня утром по местному времени стал намного тише.
Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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