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РИА Новости

Эксперт призвал следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью

Вчера, 18:59
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Директор Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер предложила поручить Минздраву и Минтруду России создать дорожную карту для повышения качества и доступности паллиативной помощи, а также следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью в регионах.
"Мы подумали в связи с тем, что дорожная карта по обезболиванию практически выполнена, можно... дать поручение Минздраву и Минтруду разработать дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи", - сказала Федермессер на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 16:53
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Она пояснила, что эта дорожная карта могла бы включать в себя все проблемы, которые есть сейчас с оказанием паллиативной помощи.
Кроме того, по ее словам, очень важно помочь разработать региональные программы по оказанию паллиативной помощи и контролировать их исполнение, а также "замерять уровень удовлетворенности в регионах родственников, оставшихся жить после потери близкого человека".
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