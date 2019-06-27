Эксперт призвал следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Директор Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер предложила поручить Минздраву и Минтруду России создать дорожную карту для повышения качества и доступности паллиативной помощи, а также следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью в регионах.
"Мы подумали в связи с тем, что дорожная карта по обезболиванию практически выполнена, можно... дать поручение Минздраву и Минтруду разработать дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи", - сказала Федермессер на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она пояснила, что эта дорожная карта могла бы включать в себя все проблемы, которые есть сейчас с оказанием паллиативной помощи.
Кроме того, по ее словам, очень важно помочь разработать региональные программы по оказанию паллиативной помощи и контролировать их исполнение, а также "замерять уровень удовлетворенности в регионах родственников, оставшихся жить после потери близкого человека".