Эксперт призвал следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Директор Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер предложила поручить Минздраву и Минтруду России создать дорожную карту для повышения качества и доступности паллиативной помощи, а также следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью в регионах.

"Мы подумали в связи с тем, что дорожная карта по обезболиванию практически выполнена, можно... дать поручение Минздраву и Минтруду разработать дорожную карту по повышению качества и доступности паллиативной помощи", - сказала Федермессер на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она пояснила, что эта дорожная карта могла бы включать в себя все проблемы, которые есть сейчас с оказанием паллиативной помощи.