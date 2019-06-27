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РИА Новости

Спикер палаты представителей США заявила о желании ратифицировать USMCA

Вчера, 18:46
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГлава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в четверг на пресс-конференции, что в целом в нижней палате конгресса настроены на ратификацию нового соглашения о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), но остались некоторые вещи, которые должны быть выверены с "хирургической точностью".
"В целом мы настроены ратифицировать это соглашение", - сказала она. Но добавила, что остались вещи, которые должны быть выверены с "хирургической точностью". Так, нужно решить вопрос о том, как новые параметры соглашения будут вступать в силу, как оно повлияет на американский средний класс. По ее словам, конгресс находится в тесном контакте по этому вопросу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. "Нам не нужна просто старая НАФТА, присыпанная сахарной пудрой, нам нужно четко понимать, в чем это соглашение лучше предыдущего", - резюмировала она.
Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
Неделю назад президент США Дональд Трамп поздравил президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с ратификацией этого соглашения и призвал конгресс США также проголосовать за него.
Мекика
31 мая, 03:05
МИД Мексики: новое соглашение с США и Канадой может удвоить инвестиции
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