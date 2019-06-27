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РИА Новости

Народная милиция ЛНР завершила отвод сил у Станицы Луганской

Вчера, 18:16
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила отвод сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе, заявил РИА Новости министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее в среду Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
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"Согласно рамочному решению контактной группы о разведении сил и средств, подразделения Народной милиции ЛНР отведены с занимаемых ими позиций в районе участка разведения "Станица Луганская", - заявил Дейнего.
Он выразил надежду, что украинские силовики также отведут силы на данном участке.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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