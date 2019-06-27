Народная милиция ЛНР завершила отвод сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики завершила отвод сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе, заявил РИА Новости министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее в среду Народная милиция ЛНР и вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

"Согласно рамочному решению контактной группы о разведении сил и средств, подразделения Народной милиции ЛНР отведены с занимаемых ими позиций в районе участка разведения "Станица Луганская", - заявил Дейнего.

Он выразил надежду, что украинские силовики также отведут силы на данном участке.