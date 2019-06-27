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РИА Новости

Си Цзиньпин ответил на предложение Абэ посетить Японию

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Японский премьер-министр Синдзо Абэ в четверг пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с государственным визитом Японию следующей весной, китайский лидер принял "в принципе" приглашение, говорится в распространенном заявлении по итогам встречи в Осаке.
"Лидеры двух стран согласились поддерживать тесные контакты и непрерывно укреплять политическое взаимодоверие, от имени японского правительства премьер-министр Абэ пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Японию с государственным визитом весной следующего года, Си Цзиньпин в принципе принял приглашение", - говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.
Лидеры Китая и Японии дали соответствующие распоряжения дипломатическим ведомствам двух стран поддерживать контакты по этому вопросу.
Китайский лидер 27-29 июня находится в японской Осаке, где пройдет саммит G20.
Мужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
26 июня, 08:00
Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии
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Синдзо АбэСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайЯпонияСаммит G20В мире
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