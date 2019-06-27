Си Цзиньпин ответил на предложение Абэ посетить Японию

ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Японский премьер-министр Синдзо Абэ в четверг пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить с государственным визитом Японию следующей весной, китайский лидер принял "в принципе" приглашение, говорится в распространенном заявлении по итогам встречи в Осаке.

"Лидеры двух стран согласились поддерживать тесные контакты и непрерывно укреплять политическое взаимодоверие, от имени японского правительства премьер-министр Абэ пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Японию с государственным визитом весной следующего года, Си Цзиньпин в принципе принял приглашение", - говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.

Лидеры Китая и Японии дали соответствующие распоряжения дипломатическим ведомствам двух стран поддерживать контакты по этому вопросу.