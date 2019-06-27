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РИА Новости

В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым

Вчера, 18:10
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CC BY-SA 4.0 / Иса 9580 / Шамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев
CC BY-SA 4.0 / Иса 9580 /
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров поддержал депутата Шамсаила Саралиева, представившегося в ПАСЕ Рамзаном Кадыровым.
Ранее глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев заявил, что Саралиев "угрожал" литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису, обратившись к нему с фразой: "Я — Рамзан Кадыров". Как позже объяснил сам парламентарий, таким образом он заступился за главу Чечни, которого критиковал представитель Литвы.
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Умаров считает, что Саралиев поступил "совершенно правильно".
"Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики, стороннику и ближайшему товарищу терпеть было бы негоже", — сказал он в комментарии телеканалу "360", назвав депутата порядочным человеком.
Сам Саралиев рассказал телеканалу, что никому в ПАСЕ не угрожал.

"Я к нему подошел и сказал, что я — Рамзан Кадыров. <…> У вас есть вопросы по Чечне? Никаких угроз, никаких грубых тональностей", — рассказал он.

Парламентарий предположил, что эти слова напугали Зингериса.
"Подставляете, что с ним будет, если я ему скажу, что я — Россия?" — пошутил он.
Алексей Пушков
Вчера, 02:14
Пушков рассказал о фиаско Украины в ПАСЕ
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Рамзан КадыровЧечняРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этот Зингерис типичный диванный вояка. Пока сидит на диване - ну оооочень смелый! Но как только к нему приходят и задают вопрос - в бюджете ПАСЕ появляется новая статья расходов - "на памперсы"!
27 июня, 18:29
ГПГриша Путный
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