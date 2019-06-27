В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров поддержал депутата Шамсаила Саралиева, представившегося в ПАСЕ Рамзаном Кадыровым.

Ранее глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев заявил, что Саралиев "угрожал" литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису, обратившись к нему с фразой: "Я — Рамзан Кадыров". Как позже объяснил сам парламентарий, таким образом он заступился за главу Чечни, которого критиковал представитель Литвы.

Умаров считает, что Саралиев поступил "совершенно правильно".

"Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики, стороннику и ближайшему товарищу терпеть было бы негоже", — сказал он в комментарии телеканалу " 360 ", назвав депутата порядочным человеком.

Сам Саралиев рассказал телеканалу, что никому в ПАСЕ не угрожал.

"Я к нему подошел и сказал, что я — Рамзан Кадыров. <…> У вас есть вопросы по Чечне? Никаких угроз, никаких грубых тональностей", — рассказал он.

Парламентарий предположил, что эти слова напугали Зингериса.