В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров поддержал депутата Шамсаила Саралиева, представившегося в ПАСЕ Рамзаном Кадыровым.
Ранее глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев заявил, что Саралиев "угрожал" литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису, обратившись к нему с фразой: "Я — Рамзан Кадыров". Как позже объяснил сам парламентарий, таким образом он заступился за главу Чечни, которого критиковал представитель Литвы.
Умаров считает, что Саралиев поступил "совершенно правильно".
"Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики, стороннику и ближайшему товарищу терпеть было бы негоже", — сказал он в комментарии телеканалу "360", назвав депутата порядочным человеком.
Сам Саралиев рассказал телеканалу, что никому в ПАСЕ не угрожал.
"Я к нему подошел и сказал, что я — Рамзан Кадыров. <…> У вас есть вопросы по Чечне? Никаких угроз, никаких грубых тональностей", — рассказал он.
Парламентарий предположил, что эти слова напугали Зингериса.
"Подставляете, что с ним будет, если я ему скажу, что я — Россия?" — пошутил он.
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