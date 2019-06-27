В Белоруссии двух россиян задержали по подозрению в совершении грабежей

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали двух россиян по подозрению в совершении серии ограблений в отделениях банков в Воронежской области, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Задержаны двое россиян, которых разыскивали за серию грабежей, совершенных в Воронежской области… Задержанных подозревают в совершении серии грабежей в составе организованной группы на отделения банков и кассиров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МВД, оба фигуранта - 1978 и 1982 годов рождения - находились в межгосударственном розыске. Они не афишировали свое нахождение в Белоруссии, постоянно меняли места жительства, конспирировали использование средств связи. При этом оперативные работники не исключают намерения мужчин по совершению нападений на банковские учреждения и на территории республики. Также установлено, что россияне изучали возможности изготовления поддельных паспортов граждан Украины для дальнейшего перемещения через ее территорию в страны Евросоюза.

Как отметили в пресс-службе, за время пребывания в Белоруссии двое россиян несколько раз приезжали в Минск, правоохранители задержали их в четверг "в ходе очередного такого визита в столичном микрорайоне Серебрянка".