Конституционный суд Индонезии отклонил иск о пересмотре результатов выборов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Конституционный суд Индонезии отклонил ходатайство оппозиции, оспаривающее результаты апрельских всеобщих выборов, сообщает издание Конституционный суд Индонезии отклонил ходатайство оппозиции, оспаривающее результаты апрельских всеобщих выборов, сообщает издание Jakarta Post.

Ранее сообщалось, что бывший командующий сил спецназначения ВС Индонезии и оппонент выигравшего на выборах президента Прабово Субианто вместе с кандидатом в вице-президенты и бывшим заместителем губернатора Джакарты Сандиагой Уно подал ходатайство в конституционный суд Индонезии, чтобы оспорить победу переизбранного Джоко Видодо. Кроме того, представители оппозиции представили свой вариант итоговых результатов.

Судья Ариеф Хидаят посчитал "юридически необоснованным" результаты подсчета голосов, предоставленные Субианто, пишет газета.

"Истцы не могут доказать, что (их версия - ред.) подсчета голосов была основана на законных формах подсчета голосов на всех избирательных участках, и поэтому Конституционный суд считает этот аргумент юридически необоснованным", - сказал Ариф.

Сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов в столице Индонезии начались беспорядки. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Виодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.