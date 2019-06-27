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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии намерен посетить Россию

Вчера, 17:52
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 27 июн - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что планирует посетить Россию на следующей неделе.
"И Турция, которую я посетил ранее в этом месяце, и Российская Федерация, которую я посещу на следующей неделе, заверили меня в том, что они остаются приверженными меморандуму о взаимопонимании от сентября 2018 года и создали рабочую группу", - сказал Педерсен, выступая по видеосвязи из Женевы в рамках заседания СБ ООН.
При этом он указал, что предстоит увидеть реализацию озвученного "на земле".
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