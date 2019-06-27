Спецпосланник ООН по Сирии намерен посетить Россию

ООН, 27 июн - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что планирует посетить Россию на следующей неделе.
"И Турция, которую я посетил ранее в этом месяце, и Российская Федерация, которую я посещу на следующей неделе, заверили меня в том, что они остаются приверженными меморандуму о взаимопонимании от сентября 2018 года и создали рабочую группу", - сказал Педерсен, выступая по видеосвязи из Женевы в рамках заседания СБ ООН.
При этом он указал, что предстоит увидеть реализацию озвученного "на земле".