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РИА Новости

Замглавы МЧС заявил о новых правилах в борьбе с катаклизмами в мире

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИШ (Сербия), 27 июн - РИА Новости. Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян заявил на церемонии закрытия учений спасательных служб "Сербия-2019" о новых правилах выстраивания взаимоотношений между странами в борьбе с природными и техногенными катаклизмами.
"Мировое сообщество сегодня солидарно в том, что борьба с новыми вызовами и угрозами требует мобилизации и привлечения не только национальных, но и международных ресурсов. Ни одна страна в мире сегодня не способна в одиночку справиться с масштабными чрезвычайными ситуациями", - сказал он.
"Динамично изменяющийся мир диктует новые правила выстраивания взаимоотношений во всех сферах международного сотрудничества, в том числе и в области борьбы с природными и техногенными катаклизмами… Поэтому так важно, что страны-соседи, такие как Венгрия, Турция, Босния и Герцеговина и другие, приняв участие в данных учениях, продемонстрировали солидарность и готовность совместно противостоять самым разным угрозам", - добавил первый замглавы министерства.
По словам Чуприяна, МЧС России всегда выступает за консолидацию усилий государств и международных организаций в целях укрепления глобального и регионального взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания человечества. "Важно поддерживать международные контакты с иностранными чрезвычайными службами и наращивать с ними практическое взаимодействие. МЧС России открыто для диалога с иностранными коллегами и готово к выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.
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По его словам, на учениях Россия и Сербия "убедительно продемонстрировали свою твердую приверженность курсу сотрудничества и взаимопомощи в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, закрепленному в декларации о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Сербии".
От лица руководства МЧС России он поблагодарил руководство Сербии, МВД Сербии и пожелал всем успехов в решении благородной задачи предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий. На церемонии закрытия присутствовал президент Сербии Александр Вучич и глава МВД республики Небойша Стефанович. Чуприян в торжественной обстановке на центральной площади города Ниш подарил президенту Сербии саблю в знак уважения и дружбы.
Крупномасштабные международные учения спасателей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Балканском регионе проходили с 25 июня в три этапа на семи учебных точках в пригородах сербских городов Ниш, Прокупле, Алексинац. В них принимали участие более 500 спасателей из семи стран мира, в том числе от России - свыше 200. Задействовано семь воздушных судов, включая самолеты Ил-76, самолет-амфибию Бе-200, вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32, 11 единиц специальной пожарно-спасательной техники, оборудования и аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас".
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МЧСНебойша СтефановичАлександр ВучичАлександр ЧуприянСербияРоссияВ мире
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