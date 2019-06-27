Новый и.о. главы Пентагона назвал Россию "подстрекателем агрессии" в Европе

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. И.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил в четверг в Брюсселе, что Китай и РФ остаются стратегическими соперниками Вашингтона, обвинив Москву также в "подстрекательстве" агрессии в Европе.

"Россия и Китай остаются нашими стратегическими соперниками в долгосрочной перспективе", - заявил он журналистам по итогам министерских переговоров в НАТО.

"Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. Тридцать лет спустя после падения берлинской стены РФ все еще стремится к праву вето в отношении своих соседей, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран", - сказал Эспер.

Он также заявил, что "РФ проводит мощную кампанию военной модернизации", в том числе совершенствуя свою ядерную триаду. Эспер в очередной раз обвинил РФ в нарушении договор РСМД, при этом заверив, что "США по-прежнему смотрят на возможности эффективного контроля за вооружениями".

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.