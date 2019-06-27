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РИА Новости

Новый и.о. главы Пентагона назвал Россию "подстрекателем агрессии" в Европе

Вчера, 17:42
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. И.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил в четверг в Брюсселе, что Китай и РФ остаются стратегическими соперниками Вашингтона, обвинив Москву также в "подстрекательстве" агрессии в Европе.
"Россия и Китай остаются нашими стратегическими соперниками в долгосрочной перспективе", - заявил он журналистам по итогам министерских переговоров в НАТО.
"Подстрекателем агрессии в Европе сегодня является Россия. Тридцать лет спустя после падения берлинской стены РФ все еще стремится к праву вето в отношении своих соседей, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран", - сказал Эспер.
Он также заявил, что "РФ проводит мощную кампанию военной модернизации", в том числе совершенствуя свою ядерную триаду. Эспер в очередной раз обвинил РФ в нарушении договор РСМД, при этом заверив, что "США по-прежнему смотрят на возможности эффективного контроля за вооружениями".
Ракетный комплекс Искандер-М
18 июня, 15:24
Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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