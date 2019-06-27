Столтенберг отказался отвечать на вопрос о размещении ракет в Европе

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос, рассматривают ли союзники возможность размещения ядерных ракет морского и воздушного базирования в Европе в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее страны НАТО согласовали набор политических и военных мер на случай прекращения действия ДРСМД 2 августа, при этом заявив, что новые ядерные ракеты наземного базирования размещаться в Европе не будут. Генсека попросили уточнить, будет ли это касаться также ракет морского и воздушного базирования.

"Наша главная цель, наше главное послание в том, что договор РСМД можно спасти. И это зависит от России, потому что в Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты в Европе", - сказал он, отметив, что договор РСМД касается именно наземных баллистических ракет средней дальности.

По его словам, возможности для сохранения договора с каждым днем сокращаются. "Есть окно возможностей. Он становится все меньше и меньше. Время на исходе", - сказал Столтенберг.

При этом он добавил, что договор РСМД не регулировал размещение морских и воздушных ракет.

"Договор РСМД никогда не регулировал системы воздушного и морского базирования. И я не буду комментировать конкретные возможные ответы со стороны НАТО. У нас сегодня есть ядерное сдерживание в НАТО, никоим образом не противоречащее договору о РСМД, но я не буду вдаваться в подробности о том, как мы можем реагировать, просто потому, что наш главный посыл заключается в том, что у нас еще есть возможность сохранить договор", - заявил он.

"Наше основное послание заключается в том, что все еще можно спасти договор РСМД, и это должна сделать РФ, потому что нет никаких новых ракет США в Европе, но есть новые ракеты РФ, и это баллистические ракеты средней дальности", - сказал Столтенберг, отметив, что возможности для сохранения договора с каждым днем сокращаются.

При этом он добавил, что "договор РСМД не регулировал размещение морских и воздушных ракет". "Поэтому не стану комментировать этот вопрос", - заявил генсек.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.