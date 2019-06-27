Ежегодное итоговое заседание коллегии Минвостокразвития

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3 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики о деятельности в 2018 году и задачах на 2019 год.