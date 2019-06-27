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РИА Новости

Ежегодное итоговое заседание коллегии Минвостокразвития

Вчера, 17:34
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3 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики о деятельности в 2018 году и задачах на 2019 год.
Участники:
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ;
- руководители институтов развития (Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта);
- главы регионов Дальнего Востока;
- представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

Итоговая коллегия – ежегодное мероприятие, на котором представители ведомства представляют итоги деятельности Министерства за прошедший год и обсуждают задачи на следующий период.

Аккредитация до 18:00 30 июня: Email: press@minvr.ru
Вход только по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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