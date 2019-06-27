Руденя: в Верхневолжье разработают новую программу развития сети автодорог

ТВЕРЬ, 27 июн – РИА Новости. Министерство транспорта Тверской области по поручению губернатора региона разработает программу развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Он отметил, что на заседании Госсовета, посвященного обсуждению вопросов развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, президент РФ поставил перед регионами задачу разработать и принять реалистичную программу развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года.

Собеседник агентства напомнил, что в Верхневолжье действует соответствующая госпрограмма, рассчитанная до 2022 года,

"Министерству транспорта региона необходимо в кратчайшие сроки выполнить поручение президента", - заявил глава региона на заседании областного правительства.

В пресс-службе напомнили, что в области за последние годы существенно выросли объемы и качество дорожного строительства. По мнению губернатора, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" даст области дополнительную возможность развиваться

В этом году на дорогах Верхневолжья предполагается заменить и установить порядка 8 тысяч погонных метров металлического барьерного ограждения, более 530 дорожных знаков, свыше 440 сигнальных столбиков, обновить разметку.

В городских и сельских поселениях также предусмотрена установка пешеходных ограждений и светофоров, систем освещения, устройство искусственных неровностей.

Глава региона поручил создать областную схему работ по обеспечению доступности пешеходной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.