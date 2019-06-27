Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T17:32Z
https://ria.ru/20190627/1555983692.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/33/1555983377_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_a41bc183423dc20733ad34b1d25bec66.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Верхневолжье разработают новую программу развития сети автодорог

Вчера, 17:32
6
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 июн – РИА Новости. Министерство транспорта Тверской области по поручению губернатора региона разработает программу развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Он отметил, что на заседании Госсовета, посвященного обсуждению вопросов развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, президент РФ поставил перед регионами задачу разработать и принять реалистичную программу развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения до 2024 года.
Собеседник агентства напомнил, что в Верхневолжье действует соответствующая госпрограмма, рассчитанная до 2022 года,
"Министерству транспорта региона необходимо в кратчайшие сроки выполнить поручение президента", - заявил глава региона на заседании областного правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
19 июня, 17:21
Руденя: в Верхневолжье необходимо развивать систему предоставления госуслуг
В пресс-службе напомнили, что в области за последние годы существенно выросли объемы и качество дорожного строительства. По мнению губернатора, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" даст области дополнительную возможность развиваться
В этом году на дорогах Верхневолжья предполагается заменить и установить порядка 8 тысяч погонных метров металлического барьерного ограждения, более 530 дорожных знаков, свыше 440 сигнальных столбиков, обновить разметку.
В городских и сельских поселениях также предусмотрена установка пешеходных ограждений и светофоров, систем освещения, устройство искусственных неровностей.
Глава региона поручил создать областную схему работ по обеспечению доступности пешеходной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно национальному проекту, к 2024 году стоит задача увеличить до 34% долю региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, в городе Твери – до 85%. На реализацию проекта до 2024 года Тверской области из федерального бюджета будет выделено 18 миллиардов рублей.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Лесопарковые зеленые пояса появятся в городах Камчатки
РИА
Новости
Трасса
Битаров: РСО-Алания освоит все поступившие средства по нацпроекту "Дороги"
Пять отремонтированных сейнеров спустят на воду на Камчатке
Рыбоперерабатывающий завод стоимостью 300 млн рублей запустили на Камчатке
Лента
новостей
Печать денег на Пермской печатной фабрике
Поморские депутаты утвердили допрасходы в 5 млрд рублей на развитие региона
Дом правительства Московской области
В Подмосковье расширят налоговые льготы для участников инвестпроектов
В Ростовской области на жилье для сирот направят более миллиарда рублей
Калужские власти хотят к 2025 году снизить смертность в ДТП
Пилоты перед стартом
Лучшие автогонщики мира испытают трассы Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев: в Подмосковье смертность в ДТП снизили на 43% за 5 лет
Премьера песни "Мирный атом" состоится в Обнинске на концерте 28 июня
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Около 750 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области
Объем введенного в эксплуатацию жилья на Кубани увеличился почти на 25%
В подмосковном округе Лосино-Петровский появился новый и.о. главы
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
В Мордовии более тысячи километров дорог приведут в надлежащее состояние
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния