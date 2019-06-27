В ОГК-2 рассказали, как можно достичь сокращения долгов по ЖКХ

"Положительной динамики в снижении долговой нагрузки за поставленные населению коммунальные ресурсы можно достичь только в результате совместной работы энергопредприятий и управляющих организаций. Надеемся, что наш первый опыт по реализации в многоквартирных домах мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности – прямой способ избежать роста дебиторской задолженности", – заявил заместитель управляющего директора по энергорынкам ОГК-2 Владимир Мальцев.