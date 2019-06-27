В ОГК-2 рассказали, как можно достичь сокращения долгов по ЖКХ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Положительной динамики в снижении задолженности за коммунальные ресурсы можно достичь только в результате совместной работы энергопредприятий и управляющих организаций, говорится в сообщении ОГК-2.
Эксперты отрасли, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обменялись практиками по снижению задолженности потребителей за коммунальные ресурсы и обсудили актуальные проблемы сферы ЖКХ на круглом столе "Работа с должниками. Позитивные практики" в рамках Российского международного энергетического форума.
"Положительной динамики в снижении долговой нагрузки за поставленные населению коммунальные ресурсы можно достичь только в результате совместной работы энергопредприятий и управляющих организаций. Надеемся, что наш первый опыт по реализации в многоквартирных домах мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности – прямой способ избежать роста дебиторской задолженности", – заявил заместитель управляющего директора по энергорынкам ОГК-2 Владимир Мальцев.
Он также отметил, что такую практику начали в Рязанской области, и при наличии положительных результатов компания планирует распространять ее на другие регионы.
ОГК-2 – электроэнергетическая компания, в которую входят 12 электростанций суммарной установленной мощностью 19,1 ГВт. Контролирующим акционером ОГК-2 с долей 73,4% является "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" "Газпрома").