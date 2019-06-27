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РИА Новости

Пермь попала в число семи российских городов с хорошей дорожной разметкой

Вчера, 17:30
26
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазметка со знаками ограничения максимальной скорости
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 27 июн – РИА Новости. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев включил Пермь в число семи российских городов с хорошей дорожной разметкой, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
В среду на заседании Государственного совета РФ, посвященном вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, Развожаев в своем выступлении высказался о причинах высокой аварийности.

"53% аварийных случаев происходит там, где есть проблема с дорожной разметкой… Пермь, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Иваново, Тверь, Ставрополь - отличная разметка, потому что, когда делали в прошлом сезоне дорожный ремонт, применили пластиковую", - приводит пресс-служба слова Развожаева.

Пресс-служба главы Пермского края обратила внимание на данные министра транспорта РФ Евгения Дитриха, который сказал, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) до 2024 года планируется отремонтировать более 45 тысяч километров региональных дорог. "Сегодня утверждены программы работ по всем 83 регионам, участвующим в проекте. Суммарно по проекту в 2019 году будут выполнены ремонты более 10 тысяч километров дорог и улиц", – цитирует пресс-служба губернатора Пермского края выступление Дитриха.
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По данным правительства региона, в 2019 году по дорожному нацпроекту осуществляется поддержка строительства 17 крупных краевых объектов: четырех обходов населенных пунктов, в том числе обхода поселка Куеда в Пермском крае, восьми мостов и путепроводов. На эти цели выделено 5 миллиардов рублей.
"Всего в Пермском крае в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году планируется отремонтировать 55 дорожных объектов, включая 52 дороги местного значения. На это будет направлено почти 2,2 миллиарда рублей", - подчеркнули в правительстве.
Ранее Пермский край был назван в числе регионов, которые первыми в стране завершили конкурсные процедуры, заключили контракты с подрядными организациями и приступили к активной фазе дорожных работ. Губернатор региона Максим Решетников объяснил это тем, что все территории края перешли на трехлетнее планирование дорожных работ.
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Михаил РазвожаевМаксим РешетниковОбщероссийский народный фронтПермский крайОбщество
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