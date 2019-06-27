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РИА Новости
Теплоснабжение

"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" за просрочку ввода Зарамагской ГЭС-1

Вчера, 17:26
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение оштрафовать компанию "Русгидро" за просрочку ввода в эксплуатацию энергоблока Зарамагской ГЭС-1 в июне, говорится в сообщении ассоциации.
"Было принято решение о списании штрафа за неисполнение обязательств по ДПМ за июнь 2019 года в отношении объекта № 1 - ГЭС второй этап на территории Зарамагских ГЭС "Русгидро", - говорится в сообщении.
Также набсовет отметил неисполнение в июне обязательств ввода Воронежской ТЭЦ-1 энергокомпании "Квадра".
"Русгидро" строит Зарамагскую ГЭС-1 мощностью 346 МВ в Северной Осетии по программе договоров о предоставлении мощности, которая предполагает повышенные платежи с рынка, но за несвоевременный ввод начисляются штрафы. Станция должна была быть введена в строй до 1 января. Сумму штрафов "Совет рынка" не раскрывает.
26 июня, 11:43
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