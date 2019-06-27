"Совет рынка" оштрафовал "Русгидро" за просрочку ввода Зарамагской ГЭС-1

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет ассоциации "НП Совет рынка" (регулятора энергорынков в РФ) принял решение оштрафовать компанию "Русгидро" за просрочку ввода в эксплуатацию энергоблока Зарамагской ГЭС-1 в июне, говорится в сообщении ассоциации.

"Было принято решение о списании штрафа за неисполнение обязательств по ДПМ за июнь 2019 года в отношении объекта № 1 - ГЭС второй этап на территории Зарамагских ГЭС "Русгидро", - говорится в сообщении.

Также набсовет отметил неисполнение в июне обязательств ввода Воронежской ТЭЦ-1 энергокомпании "Квадра".