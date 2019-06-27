Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T17:33Z
https://ria.ru/20190627/1555983115.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Новый погранпереход между Россией и Литвой планируют открыть в 2020 году

Вчера, 17:24
282
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Новый погранпереход "Дубки" через российско-литовскую границу, который строится в Неманском районе Калининградской области, планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"По информации Росгранстроя, основные строительные работы будут завершены к осени этого года… Введение объекта в эксплуатацию запланировано на март 2020 года. Перед началом функционирования будет осуществлена работа пункта пропуска в тестовом режиме", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, правительство Калининградской области в настоящий момент ведет подготовку к строительству дополнительных полос движения к пункту пропуска. Дорога будет расширена до четырех полос, для эффективного администрирования очередей автотранспорта будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана до 50 грузовиков.
Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Дубки", крупнейшего на калининградском направлении российско-литовской границы с пропускной способностью 4 тысячи транспортных средств в сутки, началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне, в соответствии с ФЦП "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы".
Планируется, что новейший погранпереход обеспечит движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору "Рига - Калининград - Гданьск". Предполагалось, что погранпереход, который позволит также вынести автомобильный пункт пропуска через границу России за пределы города Советска, в центре которого сегодня располагается этот КПП, будет построен в 2017 году, однако сроки сдачи объекта сместились.
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
4 июня, 14:27
Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией
200005
Обсудить 0
Инфраструктура - НовостиКалининградская областьРоссияЛитваОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не мог повлиять на вопрос о возвращении России в ПАСЕ
РИА
Новости
Вертолет Ми-28Н на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Минобороны заказало 98 вертолетов "Ночной охотник"
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до пяти тысяч "квадратов"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром
Лента
новостей
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей на международном военно-техническом форуме Армия-2019
Компания из Ленинградской области поставит Минобороны инновационные палатки
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
МИД Франции приветствовал возвращение российской делегации в ПАСЕ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг отказался отвечать на вопрос о размещении ракет в Европе
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам
Борис Грызлов
Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской
Российская армия получит новейшие вертолеты спецназначения к 2021 году
В Ленобласти могут открыть первое роботизированное производство питания
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
01:28В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов
01:20Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию
01:15В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии
01:08Названа возможная причина пожара на складах в Москве
01:05Ирак осудил нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Лента новостейМолния