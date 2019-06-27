Новый погранпереход между Россией и Литвой планируют открыть в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Новый погранпереход "Дубки" через российско-литовскую границу, который строится в Неманском районе Калининградской области, планируется ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По информации Росгранстроя, основные строительные работы будут завершены к осени этого года… Введение объекта в эксплуатацию запланировано на март 2020 года. Перед началом функционирования будет осуществлена работа пункта пропуска в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правительство Калининградской области в настоящий момент ведет подготовку к строительству дополнительных полос движения к пункту пропуска. Дорога будет расширена до четырех полос, для эффективного администрирования очередей автотранспорта будет построен накопитель, загрузка которого рассчитана до 50 грузовиков.

Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Дубки", крупнейшего на калининградском направлении российско-литовской границы с пропускной способностью 4 тысячи транспортных средств в сутки, началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне, в соответствии с ФЦП "Государственная граница РФ на 2012-2020 годы".