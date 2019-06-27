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РИА Новости

В Новороссийске проверяют данные о нападении на журналистку

Вчера, 17:20
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению новороссийской журналистки о нападении во время исполнения профессиональных обязанностей, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как рассказала РИА Новости журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко, в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. По ее словам, место аварии находилось в непосредственной близости от черноморского лимана, который выходит к популярному городскому пляжу "Алексино".
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Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались воспрепятствовать этому. "Эта женщина вырвала из моих рук телефон, мужчина меня сзади схватил… Я выдергивала свой телефон,… и мне прилетело в этот момент по голове от нее. По моим данным, она – помощник главы Новороссийска", - сказала журналистка.
Она также добавила, что после инцидента оказалась на больничном. По словам Макаренко, она подала заявления в связи со случившимся в полицию и в Следственный комитет.
"Материал зарегистрирован. Проводится проверка", - подтвердили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, отвечая на вопрос об инциденте. Получить оперативный комментарий в СУ СК по Краснодарскому краю пока не удалось.
В пресс-службе мэрии Новороссийска РИА Новости предложили дождаться оценки действий и журналистки, и сотрудника администрации со стороны правоохранительных органов.
"Действиям журналиста и сотрудника администрации будет дана всесторонняя оценка, в первую очередь, правоохранительных органов, говорить о чем-то до заключения сотрудников полиции бессмысленно", - сказали в пресс-службе, отказавшись отвечать на вопрос о должности участвовавшего в конфликте сотрудника.
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Следственный комитет РФНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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