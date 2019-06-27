Хабаровский священник разместил пост о посмертной улыбке, но его не поняли

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Пост о посмертной улыбке в Instagram опубликован в подтверждение веры в Бога, однако не читавшие первоисточник восприняли его иначе, сообщил РИА Новости хабаровский священник Андрей Долгополов.
Ранее ряд СМИ, в частности телеканал 360, опубликовали материалы о том, что священник Андрей Долгополов разместил на своей странице в Instagram пост о посмертной улыбке и фотографии нескольких умерших людей. СМИ сообщали, что после размещения фотографий от его страницы отписались 400 человек. Сейчас у него более 107 тысяч подписчиков.
"В начале отпевания обратил внимание на портрет усопшего: добрые глаза и мягкая-мягкая улыбка выдавали человека с большим сердцем… В конце отпевания произошло чудо: во время каждения и пения "Вечной памяти" усопший стал улыбаться, как на фотографии", - отметил в публикации на своей странице Долгополов.
В комментариях к посту некоторые подписчики сообщали, что наблюдали подобное у своих умерших родственников и знакомых.
6 января 2015, 15:47Религия и мировоззрениеПатриарх: тайна рождения и смерти Спасителя до конца не объяснима умомПо словам патриарха Кирилла, рождение Спасителя "открыло новую эру, и не только летоисчисления - новую эру в человеческой истории, которая отмечена тем, что вместе с человеком страдания и скорби этой земной жизни, как, может быть, и ее радости, разделяет с нами сам Бог, который возжелал стать человеком, чтобы быть с нами".
Как пояснил РИА Новости священнослужитель, пост был размещен еще в феврале этого года. Но интерес к нему проявился только сейчас.
"Мне позвонили с телеканала 360, я им все объяснил, а корреспонденты других СМИ перепостили с громкими заголовками, не открывали и не читали первоисточник", - сказал отец Андрей.
"Пост был о подтверждении веры", - подчеркнул он.
Собеседник уточнил, что на фотографиях изображены ушедшие из жизни монахи и служители церкви.
21 сентября 2016, 13:10Религия и мировоззрениеРПЦ: возможная канонизация трех убитых на Пасху иноков – дело времениВ апреле 1993 года, на Пасху, в Оптиной пустыни были убиты три насельника этого монастыря: иеромонах Василий (Росляков), инок Трофим (Татарников) и инок Ферапонт (Пушкарев). Задержанный после преступления Николай Аверин сообщил следствию, что получил "приказ от дьявола".
Также он подтвердил, что после размещения поста его страницу покинули некоторые подписчики. "Отписались люди, которые не понимают эти моменты. Это их право", - сказал собеседник.
Как сообщили РИА Новости в Хабаровской епархии, после появления публикации в Instagram жалоб и заявлений на имя митрополита не поступало.