Хабаровский священник разместил пост о посмертной улыбке, но его не поняли

ХАБАРОВСК, 27 июн — РИА Новости. Пост о посмертной улыбке в Instagram опубликован в подтверждение веры в Бога, однако не читавшие первоисточник восприняли его иначе, сообщил РИА Новости хабаровский священник Андрей Долгополов.

Ранее ряд СМИ, в частности телеканал 360, опубликовали материалы о том, что священник Андрей Долгополов разместил на своей странице в Instagram пост о посмертной улыбке и фотографии нескольких умерших людей. СМИ сообщали, что после размещения фотографий от его страницы отписались 400 человек. Сейчас у него более 107 тысяч подписчиков.

"В начале отпевания обратил внимание на портрет усопшего: добрые глаза и мягкая-мягкая улыбка выдавали человека с большим сердцем… В конце отпевания произошло чудо: во время каждения и пения "Вечной памяти" усопший стал улыбаться, как на фотографии", - отметил в публикации на своей странице Долгополов.

В комментариях к посту некоторые подписчики сообщали, что наблюдали подобное у своих умерших родственников и знакомых.

Как пояснил РИА Новости священнослужитель, пост был размещен еще в феврале этого года. Но интерес к нему проявился только сейчас.

"Мне позвонили с телеканала 360, я им все объяснил, а корреспонденты других СМИ перепостили с громкими заголовками, не открывали и не читали первоисточник", - сказал отец Андрей.

"Пост был о подтверждении веры", - подчеркнул он.

Собеседник уточнил, что на фотографиях изображены ушедшие из жизни монахи и служители церкви.

Также он подтвердил, что после размещения поста его страницу покинули некоторые подписчики. "Отписались люди, которые не понимают эти моменты. Это их право", - сказал собеседник.