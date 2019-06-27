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РИА Новости

Онищенко разъяснил угрозы от биологического оружия

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что крупнейшие научные институты армии США бесконтрольно разрабатывают и используют бактериальное оружие. Международными документами такие исследования запрещены, но контролировать их невозможно.
Парламентарий напомнил, что 11 марта президент Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики России в области обеспечения химической и биологической безопасности. Такой же указ был подписан и в 2013 году, но с тех пор появились новые вызовы, которые заставили снова оценить угрозы и задуматься об обновлении стратегии.
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“Принципиально указы не изменились, однако в новом документе говорится уже не только об угрозе оружия массового поражения, а именно — биологическом оружии, но также о его применении в террористических целях", — отметил Онищенко. Действительно, в новом документе слово "терроризм" употребляется чаще. По словам депутата, с этой точки зрения ситуация изменилась кардинально, и для этого, считает он, есть два основания.
Вокруг России выстроена сеть американских военно-биологических объектов, заявил бывший санитарный врач. "Это и известная лаборатория в Грузии (центр имени Лугара. — Прим. ред.), которую все современные правящие элиты Грузии поддерживают, потому что им дает указания ЦРУ США. Ориентированы эти объекты против нас, против России", — сказал он.
Онищенко подчеркнул, что ученые в области биотехнологий и синтетической биологии сейчас опираются не столько на природу, сколько на моделирование, создание искусственной жизни. Это, по его словам, усугубляет ситуацию, тем более что США не выполняют Конвенцию о запрещении бактериологического оружия 1972 года. "Это не просто чьи-то домыслы, а совершенно объективный анализ научных работ, который проводится в течение 25 лет", — добавил он.
По словам парламентария, это подтверждают и данные крупнейшей американской национальной базы. В ней проанализированы работы в том числе и научных сотрудников Пентагона. Среди них есть биологи, вирусологи, инфекционисты, работающие в армейских структурах, например в НИИ имени Уолтера Рида — крупнейшем биомедицинском научно-исследовательском учреждении американского Минобороны.
Из анализа этих данных можно сделать заключение, что исследования не соответствуют заявленным целям, отметил Онищенко. "Мы делаем вывод, что идет наращивание военного потенциала у российских границ. Создаются определенные вирусы, эндемичные для территории нашей страны, и эти работы ведутся в направлении формирования искусственных очагов эпидемий, нетрадиционных переносчиков заболеваний, создания ГМО-комаров, клещей с заданными свойствами, а также разработки специальных средств доставки переносчиков", — заявил он.
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По его словам, в результате ареал переносчиков заболеваний ежегодно расширяется: сдвигается от экватора к северу примерно на 30 километров в год. Более конкретно — ведется работа с переносчиками, для каждого филиала научных центров предусмотрены конкретные сферы действия. "Результат — заболеваемость вирусом Зика. Его переносчик уже регистрируется в районе Абхазии, — сказал Онищенко. — Переносчики лихорадок вирусной природы — тигровые комары, которых раньше не было, уже появились в южной части Румынии, Грузии, России".
Бывший санитарный врач добавил, что американские военные владеют механизмами культивации переносчиков, выращивают культуры комаров и клещей, которые полностью выведены в лабораторных условиях. Кроме того, они проводят поисковые и нетрадиционные исследования. "То, что в естественных условиях не распространялось, теперь распространяется", — заключил он.
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Геннадий ОнищенкоСШАБезопасность
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